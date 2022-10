Basilicata sulle Nuvole: Topolino a spasso tra i Sassi e il Pollino

Topolino a spasso tra Sassi e Pollino. Mica è uno scherzo. Tutto vero. La Basilicata nelle nuvole Disney. È il colpaccio di questo autunno mascherato da giugno che arriva dal «Lucca Comics & games», la seconda fiera al mondo di settore (più di 271mila i biglietti venduti). Non poteva esserci scenario migliore se non la campionaria più amata dai divoratori della quinta arte.

Cinque le storie che catapulteranno il Topo investigatore più famoso del pianeta e la sua banda nei paesaggi eterni dell’infinita bellezza lucana. La prima uscita è prevista sul numero in edicola il 9 novembre. Le altre quattro saranno annunciate strada facendo. Ma lo sfondo lucano accompegnerà Topolino fino a marzo 2023. Bel botto se si considera che si tratta del settimanale a fumetti più venduto in italia e che tira tra le 130 e le 150mila copie.

In realtà la strada lucana del fumetto non porta solo ai prodotti Disney. E già da un po’ che l’Azienda di promozione turistica(Apt) guidata dal materano Antonio Nicoletti ha direzionato la promozione del territorio e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della regione anche sull’asse dei videogiochi e della realtà aumentata.

Sulla vetrina del Lucca Comis ci ha creduto l’assessorato regionale all’Ambiente e il tandem Apt-Regione è riuscito a portare a casa un risultato che è solo il primo di un percorso. Perché l’idea di puntare sul variegato mondo dei linguaggi e percorrere tutte le narrazioni possibili per arrivare a una platea che catturi anche la fascia più bassa d’età annuncia altri esiti. Anche grazie al genio creativo di grossi nomi della scena comics come Giuseppe Palumbo, Raffaele Pentasuglia e Giampaolo Soldati, tutti e tre a Lucca in questi giorni.

Il risultato di questo percorso è già evidente: dal nuovo gioco digitale «Pino’s way», dedicato ai due Parchi nazionali lucani, alla versione aggiornata di «Metapontum», avventura tutta lucana in una delle piattaforme di videogames più scaricate al mondo, Minecraft, per finire con il progetto X-Parks, che consente di scoprire, con animazioni in arte digitale e realtà aumentata, le aree protette della Basilicata e loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali e culturali.

C’è un altro appuntamento lucano nel calendario di Lucca Comics. Ed è tutto concentrato appunto sul videogioco come traino per divulgare arte e paesaggio. Il gioco eletronico come «arma non convenzionale di divulgazione di massa». Turismo multi-digitale, per farla breve, come apri pista per un passaggio dal virtuale al reale. Non è un caso che la Basilicata, martedì, primo novembre, parteciperà a un incontro che metterà a confronto tre grandi realtà: Augustusgame (nato dalla collaborazione di AdMeridiam, Red Raion, Cnr, Università di Palermo, Ett); Romei the game (prodotto da 3D Academy - il primo videogioco ambientato in uno dei musei dell’Emilia-Romagna) e Apt Basilicata (con i progetti gaming tra cui la mappa Minecraft Metapontum).

Non c’è solo il fumetto, d’accordo, ma Topolino, di sicuro è un punto d’approdo assai ambito da chi fa promozione. «È Il linguaggio che più efficacemente ci consente di parlare in modo trasversale, raccontando, attraverso la finzione narrativa, i valori, il patrimonio, le tradizioni e la cultura di un territorio. Per la Basilicata è anche un modo diverso di promuovere l’ambiente, facendo sapere ai lettori di ogni età che ciò che conta davvero è prendersi cura di ciò che ci circonda, siano essi lontre, cicogne nere, pini loricati, persone. È il modo in cui noi lucani, da sempre, viviamo il nostro rapporto con la natura e con l’uomo, ed è alla radice della nostra accoglienza», puntella Antonio Nicoletti.

La Basilicata sulle Nuvole, dopo quelle delle fiabe. Imparagonabile, il Cunto de li cunti del nobile napoletano cinquecentesco Giambattista Basile. Ma anche Topolino promette leggenda.