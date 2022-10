Riccardo Scamarcio «avvistato» in pieno centro a Bari: è in città per girare un thriller

BARI - È stato avvistato questa mattina e nelle scorse ore Riccardo Scamarcio in pieno centro a Bari, proprio dietro al Teatro Petruzzelli. Ma non è una sorpresa: l'attore è infatti nel capoluogo per girare un thriller, di cui ancora si sa molto poco. E la notizia arriva a ridosso della promozione del suo ultimo lavoro, Quasi Orfano, uscito lo scorso 6 ottobre. In alcune interviste di pochi giorni fa ha anche dichiarato di voler progettare un set tra Andria e Cerignola, secondo lui zone poco raccontate, nonostante proprio Andria sia la terra che gli ha dato i natali.