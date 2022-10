Language cafè, ritrovarsi a Trani per chiacchierare in lingua straniera

TRANI - Una chiacchierata in lingua straniera degustando un buon caffè. Si chiama "Trani language cafè" l'iniziativa dell’assessorato alle Culture della città di Trani, in collaborazione con l’Associazione Petit Pas aps, al fine di promuovere il multilinguismo, lo scambio tra culture e il programma dell'UE "European Solidarity Corps". Gli appuntamenti avranno luogo ogni venerdì, nella biblioteca comunale "Giovanni Bovio" di Trani dalle 16 alle 18.

"Trani Language Café" non è un corso di lingua, ma un modo informale di incontrarsi per conversare in una o più lingue straniere (inglese, spagnolo e tedesco) mentre si beve qualcosa e sfruttando i nuovi spazi della biblioteca recentemente ammodernata grazie ad un cospicuo finanziamento regionale ottenuto dal Comune di Trani. È un'occasione piacevole per praticare una lingua straniera, anche in piccoli gruppi, migliorando la comprensione e l’espressione orale. L’ iniziativa è gratuita, i partecipanti proporranno di volta in volta temi di conversazione, un articolo da leggere insieme, giochi o qualsiasi altra attività che stimoli la conversazione in lingua.