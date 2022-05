Il vincitore di Amici è il cantante Luigi, al secondo posto Michele

È Luigi il vincitore di Amici 21. Il cantante ha battuto nella finalissima a due il ballerino Michele. "Grazie alla mia famiglia, se sono arrivato qua è merito loro", è stato il commento di Luigi dopo la vittoria. Poi si è rivolto a Maria De Filippi e ha detto: "Se sto bene è grazie a te".

Gli altri vincitori di Amici

Nella finale a sei erano arrivati - oltre a Luigi - Albe, Sissi e Alex per il canto. E Michele e Serena per il ballo. A Sissi è andato il premio della critica di 50mila euro. Ad Alex il premio Oreo da 20mila euro. Serena ha ottenuto una borsa di studio di un anno per studiare a New York e il premio Tim da 30mila euro.