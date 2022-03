«Spalla a spalla», dalla Settimana Santa di Mottola un docufilm

TARANTO - Cinquanta minuti per raccontare una storia lunga secoli. Musiche, immagini e narrazioni si fondono in «Spalla a spalla, storia di una comunità in cammino dal 1701», il documentario realizzato dalla Confraternita del Carmine e Purgatorio di Mottola (Taranto) in occasione del 160esimo anniversario dei sacri Misteri di Antonio Maccagni (1860-2020). Con la regia di Peppe Carucci e la voce del vicedirettore di Rai 1 Angelo Mellone, in questo lavoro - scritto da Marco Sebastio - prendono forma la devozione popolare, la penitenza dei confratelli, un’intera comunità che si ritrova in una preghiera e in un rito collettivo che si rinnova, di generazione in generazione. «Abbiamo provato - sottolinea in una nota il priore Vito Greco - a spiegare cosa muove ognuno di noi nel percorso di penitenza e, al contempo, il fascino antico dei nostri Riti».

Cresce, intanto, l’attesa, dopo due anni di fermo forzato causa Covid, per le processioni che da sempre caratterizzano questi luoghi. Le musiche del video sono curate dal violinista Francesco Greco e le marce funebri sono dell’Orchestra di fiati Santa Cecilia del Maestro Giuseppe Gregucci. Montaggio Maurizio Galizia, attrice Fabrizia Nastasi. Nella narrazione, si alternano anche testimonianze toccanti. La presentazione del docufilm è in programma domenica 3 aprile alle ore 20 a Mottola, nella sala convegni comunale