Bari, l'Aida al Petruzzelli: è già tutto esaurito

BARI - Tutto esaurito per la prima dell’Aida di Giuseppe Verdi, nuova produzione e nuovo allestimento della Fondazione Teatro Petruzzelli, che andrà in scena domani alle 18, nell’ambito della stagione d’opera e balletto 2022. L’opera, per la regia di Mariano Bauduin e la direzione di Renato Palumbo, sarà replicata anche domenica 6 marzo alle 18, martedì 8 marzo alle 20.30, mercoledì 9 marzo alle 18, giovedì 10 e venerdì 11 marzo alle 20.30, sabato 12 e domenica 13 marzo alle 18. Le scene sono di Pier Paolo Bisleri, i costumi di Marianna Carbone, il disegno luci di Gianni Pollini, la coreografia di Miki Matsuse van Oecke. maestro del coro della Fondazione Petruzzelli Fabrizio Cassi.



«È stato elaborato - spiega il regista Mariano Bauduin - uno spazio scenico apparentemente di stile napoleonico, ma con evidenti segni egiziani ricavati dalle campagne francesi d'Egitto. Sullo stesso principio sono stati progettati i costumi. Tutti i ballabili sono elaborati per un gruppo di dodici danzatori suddivisi in due gruppi, l'uno rappresentante il Dio Seth, l'altro il Dio Horus, e alla guida due danzatori nelle vesti di Iside e Osiride».