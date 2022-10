Covid, in Puglia lieve aumento dei contagi settimanali: +6,9%

Nella settimana dal 12 al 18 ottobre c'è stato un nuovo aumento dei nuovi casi Covid-19 in Puglia, ma molto contenuto: rispetto alla settimana precedente, infatti, l'incremento è stato del 6,9%, mentre i casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti è salito a 371. Lo rileva il monitoraggio della fondazione Gimbe. Resta sotto la media nazionale l’occupazione dei posti letto in area Medica, pari al 5,1%, e in Terapia intensiva, pari all’1,7%. L’aumento dei contagi più consistente si è avuto, in termini percentuali, in provincia di Taranto, +22,4% rispetto alla settimana scorsa; segue Brindisi (+19,8%), Lecce (+13,2%), nelle altre province invece c'è stato un calo.

In Puglia resta basso e molto al di sotto della media nazionale il tasso di copertura vaccinale con quarta dose, pari al 14,2% contro una media italiana del 20%. La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 7,8% (media nazionale del 10,3%). Infine, la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 10,3%, mentre la media nazionale è del 10,8%.

Il bollettino di oggi

Oggi in Puglia si registrano altri 1.464 casi di positività al Covid su 9.929 test per una incidenza del 14,7%. Due sono i decessi. Sono complessivamente 15.020 le persone attualmente positive, 148 quelle ricoverate in area non critica, 6 in terapia intensiva. Questa la suddivisione dei casi per provincia: Bari 426, Bat 74, Brindisi 173, Foggia 143, Lecce 456, Taranto 193.