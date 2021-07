Bari, la «zona bianca» tiene e il tasso settimanale di contagi è dimezzato

Bari - La «zona bianca» tiene in provincia di Bari: il tasso settimanale di contagi, infatti, si è dimezzato. Il report dell’Asl Bari questa settimana evidenzia 3,3 nuovi casi ogni 100mila abitanti, contro i 7,1 di sette giorni fa. In totale i nuovi contagi nell’ultima settimana sono stati solamente 40, salgono a 25 i comuni con zero contagi, mentre 9 registrano un solo caso settimanale, per un totale di 34 comuni su 41 con casistica azzerata o a livelli minimi. Una situazione che riguarda anche la città di Bari, il cui tasso risulta in discesa sino a 4,1 casi settimanali per 100mila abitanti.

La campagna vaccinale anti-Covid prosegue a ritmo sostenuto: dal 2 all’8 luglio sono state somministrate oltre 82mila dosi di vaccino, con una media quotidiana di 11.812 iniezioni, facendo salire a 1.285.124 il dato complessivo dall’inizio della campagna di immunizzazione della popolazione. Il 71% dei residenti è stato vaccinato con almeno una dose e il 42% con entrambe le dosi.

A Bari città il 73% dei residenti è stato immunizzato con una dose, il 45% con prima e seconda. Rispetto alle fasce di età, si conferma una copertura molto alta per i cittadini dai 50 anni in su, quelli più esposti al rischio. Il 94% degli over 80 e degli ultrasettantenni ha ricevuto almeno una dose di vaccino, al pari del 90% dei sessantenni e dell’84% dei 50-59enni. Sostenuta l’adesione anche sotto i 50 anni. Il 74% dei 40-49enni ha fatto la prima dose di vaccino, così come il 59% dei 30-39enni e il 44% della fascia 20-29 anni. Quasi un quarto (il 24%) dei giovanissimi tra 12 e 19 anni ha già ricevuto la prima somministrazione.