Vaccini anti Covid, Protezione civile invia 58 operatori all'Asl Bari. Attivati anche teleconsulti cardiologici

BARI - A Bari arriveranno 58 operatori sanitari selezionati attraverso il bando della Protezione civile per effettuare i vaccini anti Covid alla popolazione. Lo si apprende da fonti sanitarie locali. Gli operatori saranno inseriti nel dipartimento di Prevenzione dell’Asl Bari, fanno parte dei 1.295 medici e infermieri «assoldati» dalla Protezione civile nazionale per la fase 2 della campagna vaccinale.

Teleconsulti di prevenzione cardiovascolare con gli specialisti della Asl Bari nella settimana dedicata alla salute del cuore. A partire da lunedì 8 fino a martedì 16 febbraio, le Cardiologie di ospedale San Paolo e del presidio ospedaliero don Tonino Bello di Molfetta metteranno a disposizione i propri medici per fornire consulenza gratuita al telefono. Le misure di contenimento dei contagi Covid impediscono quest’anno l’attivazione in presenza di visite ed esami previsti dall’evento all’interno degli ospedali. Tuttavia, pur di non interrompere l’appuntamento con la prevenzione, è stato messo a punto un format diverso attraverso l'istituzione di un numero verde 800 052233 dedicato ai cittadini che potranno chiamare in fasce orarie prestabilite e porre domande sui problemi legati alle malattie del cuore, alle quali risponderanno i cardiologi delle strutture aderenti all’iniziativa. «Sappiamo di non poter curare solo al telefono - spiega il dottor Pasquale Caldarola, direttore Cardiologia-Utic del San Paolo e coordinatore delle Cardiologie ospedaliere della Asl - nonostante le difficoltà legate alla pandemia, i cardiologi sono a disposizione per fornire supporto ai cittadini su problematiche di prevenzione cardiovascolare e/o su disturbi che se non vengono diagnosticati in tempo possono determinare patologie più serie per il cuore».