Vaccini anti Covid 19, Regione Puglia: «Niente dosi a chi non ha diritto»

BARI - «Non è consentita alcuna arbitraria valutazione circa l’accesso, in questa fase, alla vaccinazione anti Covid-19 da parte di soggetti non afferenti a tali categorie e priorità che, ove accertata, potrà determinare l'accertamento delle responsabilità personali a carico dei soggetti responsabili a livello territoriale della organizzazione delle attività della campagna di vaccinazione in oggetto": è questo il richiamo fatto in una circolare inviata alle Asl e agli 11 centri vaccinali Hub pugliesi dalla Cabina di regia della campagna vaccinale anti Covid.

Con la circolare, dunque, viene ribadito alle Asl, visto anche il minor numero di dosi consegnate da Pfizer, di sottoporre a vaccinazione solamente gli aventi diritto in questa prima fase, cioè operatori sanitari e sociosanitari, ospiti e dipendenti delle Rsa. La Cabina di regia invita le Asl anche ad accantonare ogni settimana almeno il 30% delle dosi a disposizione a titolo cautelativo.

La nota interna porta le firme di Michele Conversano, coordinatore regionale della campagna vaccinale, del direttore del Dipartimento, Vito Montanaro, e dall’assessore alla Salute, Pierluigi Lopalco.