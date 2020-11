Diodato, lo spot Fai con il fascino silenzioso di Circummarpiccolo

«È uno dei luoghi che preferisco di Taranto. Ogni volta che torno devo passare di qua, perché mi vengo a prendere un po’ di questo silenzio. Un posto suggestivo, uno dei luoghi sicuramente più belli, dove ci sono dei parchi naturali importanti». Così Diodato descrive Circummarpiccolo in un video contributo «Città di note» targato Rai nel quale racconta Taranto, la sua città.

Le parole del cantautore tornano a sostegno di Circummarpiccolo che partecipa alla decima edizione de «I Luoghi del Cuore» indetta dal Fondo ambiente italiano. Circumarpiccolo, antica strada dal panorama mozzafiato, collega la parte sud con la parte nord della città di Taranto. Lungo il percorso, la natura si impone con tutta la sua bellezza. Nella parte più interna e umida c’è un’area naturale protetta: l’Ecomuseo Palude La Vela e del Mar Piccolo, un ambiente ricco di canneti, acquitrini con orchidee spontanee, una pineta e macchia mediterranea.Ospita numerosi animali acquatici: fenicotteri, aironi, garzette, spatole, tuffetti, cavalieri d’Italia e il falco pescatore. Una recente scoperta ha inoltre individuato una colonia di cavallucci marini, composta da 500 mila esemplari. Da sempre il Mar Piccolo ha ospitato gli allevamenti delle «cozze nere» di Taranto, il cui gusto inimitabile è reso tale dalle sorgenti d’acqua dolce (i Citri) e dall’apporto di due brevi corsi d’acqua, il Cervaro e il Galeso. Il territorio circostante conserva testimonianze e costruzioni storiche di epoche diverse: il Convento dei Battendieri, la Basilica di San Pietro sul Mar Piccolo, l’antico Acquedotto, il Tratturo delle Sorgenti, un frantoio ipogeo, un sito archeologico con resti di una villa romana e di una necropoli di età medievale. Circumarpiccolo è il luogo dove si svolgono numerose attività naturalistiche: bird watching, percorsi fotografici, passeggiate a cavallo, trekking, itinerari in canoa.

Oggi, Circummarpiccolo, con oltre 12mila voti, è nella top ten de «I Luoghi del Cuore». Per sostenere la candidatura di «Circumarpiccolo» si può votare collegandosi direttamente al sito www.iluoghidelcuore.it. L’obiettivo del comitato «Taranto a difesa di Mar Piccolo», che oltre al cantante Diodato ringrazia tutti coloro che si sono spesi a sostegno dell’iniziativa, è quello di salvaguardare l’intera area di Circumarpiccolo dalle fonti di inquinamento, dall’abbandono, dal degrado così da qualificare la zona quale Parco Naturalistico e renderla fruibile