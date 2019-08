Morta Toni Morrison, prima afroamericana a vincere il Nobel per la Letteratura

E' morta a 88 anni Toni Morrison, la prima scrittrice afroamericana ad avere vinto un Premio Nobel. Di lei restano opere profondissime come Amatissima e il Canto di Salomone, pubblicato nel 1977, che ha aperto un lavoro di esplorazione sull'identità nera americana. La morte della scrittrice è avvenuta in un ospedale di New York, ed è stata causata da problemi respiratori.

Morrison ha trascorso la sua infanzia in Ohio e ha iniziato a scrivere, per usare le sue parole, rubando del tempo alla sua attività di ragazza madre. Acclamata dai critici e amata dal pubblico, ha ricevuto molti riconoscimenti.

Nelle sue storie i protagonisti sono gli afroamericani, soprattutto donne, messi al centro in momento storico in cui erano relegati ai margini della letteratura e della vita. 'Beloved’, Amatissima, del 1987 ha introdotto al pubblico Sethe, una mamma schiava perseguitata dalla memoria della figlia che aveva ucciso per evitare che continuasse a vivere in schiavitù.

Il suo debutto da scrittrice risale al 1970 con 'The Bluest Eyè, L’Occhio più azzurro. Nel 2012 Barack Obama l’ha insignita della Medaglia della Libertà, il più alto riconoscimento civile conferito negli Stati Uniti.