Lecce, stagione finita per Deiola: problema al ginocchio

Piove sul bagnato in casa Lecce, con Fabio Liverani costretto a rinunciare a due pedine del suo scacchiere in questa volata salvezza: in particolare, il centrocampista Alessandro Deiola, alle prese con un problema al ginocchio sinistro, ha deciso, dopo un consulto tra i sanitari della società giallorossa e quelli del Cagliari (società di appartenenza), di sottoporsi ad eventuale intervento chirurgico. Per Deiola, il campionato può ritenersi concluso.

Sul fronte difensivo Marco Calderoni, infortunatosi nel match di Cagliari, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una contrattura muscolare del bicipite femorale della coscia sinistra. Infortunio che lo costringerà a saltare la sfida salvezza contro il Genoa, ma potrebbe tornare disponibile per quella successiva contro il Brescia.