Il Lecce in casa del Cagliari non va oltre il pareggio a reti inviolate

Si chiude a reti inviolate la sfida tra Cagliari e Lecce nella 32esima giornata di Serie A. Alla Sardegna Arena risultato inchiodato sullo 0-0 nonostante le tante occasioni da entrambe le parti.

I salentini gettano l’opportunità di contro-scavalcare il Genoa e restano al terzultimo posto. Un solo cambio nelle due formazioni rispetto il turno precedente, dettaglio curioso visti gli impegni ravvicinati. Ionita è la novità per i sardi mentre i salentini confermano l’undici vincente contro la Lazio. Se i padroni di casa non nutrono ambizioni in questo finale di stagione, i giallorossi hanno un’occasione fondamentale per avvicinarsi alla permanenza in Serie A.

Parte meglio il Cagliari con le opportunità di Joao Pedro e Simeone. Ma è il Lecce ad andare più vicino al vantaggio, con tre occasioni di fila: il palo colpito da Babacar e le due parate miracolose di Cragno su Falco e Saponara. Un susseguirsi di infortuni penalizza entrambe le squadre: out Nainggolan, Falco e Calderoni. Sul finire di primo tempo arriva un’altra chance per i salentini con Saponara, prima di andare negli spogliatoi l’acuto è invece del subentrato Ragatzu.

A inizio ripresa la squadra di Liverani va più volte vicina al vantaggio, lo trova con Saponara ma in fuorigioco. Sfortunato poi Mancosu che centra il palo. Il secondo tempo è vivace, ma per occasioni è sempre il Lecce che meriterebbe di segnare (ci provano Farias e Barak). Nel finale però i sardi ne hanno di più fisicamente anche se Cragno salva ancora il risultato con la parata su Farias. Vibranti gli ultimi minuti di gara. Pareggio a reti bianche nonostante l’infinità di palle gol. Un’occasione sprecata per il Lecce che, a quota 29, non riesce a superare il Genoa e resta a meno uno dalla salvezza. Un punto che invece fa comodo al Cagliari, che ha ben poco da chiedere al campionato con 41 punti.