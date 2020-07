«Lecce, non spegnere la scintilla»: contro il Cagliari serve un match eccezionale

LECCE - «Contro la Lazio, la scintilla che ci serviva per ripartire è scoccata, con una prova positiva e con una vittoria. Bisogna alimentarla, fare in modo che il fuoco resti vivo perché le partite che mancano alla conclusione sono sempre meno e bisogna fare punti. Serve continuità. Nelle prestazioni, ma anche nei risultati. La squadra ha le qualità per muovere la classifica contro chiunque. Ci deve essere questa consapevolezza»: vuole la massima convinzione, Fabio Liverani.

A Cagliari, oggi (19,30), sarà dura, ma il Lecce deve dare un seguito al colpo messo a segno contro i biancocelesti guidati da Inzaghi. Il tecnico dei salentini ha grande stima del complesso isolano: «I rossoblù sono stati la sorpresa dell’andata, con prove importanti e risultati positivi. Il Cagliari dispone di una rosa di notevole spessore, costruita con l’obiettivo di provare a meritare stabilmente un posto della zona sinistra della graduatoria. Nainggolan è il top player della squadra, ma ci sono anche Simeone, Nandez, Rog, Joao Pedro. Si tratta di un ottimo mix tra giocatori esperti e forti, giovani di valore e di prospettiva, uomini come Pisacane e Ceppitelli che sono nel club da tempo. È una formazione compatta, ben messa in campo. L’ho vista all’opera con l’Atalanta e con la Fiorentina ed ha fatto molto bene. Ci sarà da soffrire e da lottare, ma ci servono punti e vogliamo disputare una partita eccezionale».

Liverani non potrà contare su Meccariello, Rossettini e Lapadula. Gabriel, che non si è allenato per due giorni per un problema ai muscoli addominali, potrebbe farcela ad essere al suo posto. «Il brasiliano ha svolto la rifinitura – afferma Liverani - Stringe i denti, come del resto Vigorito, che ha accusato un affaticamento. La forza mentale fa la differenza. I ragazzi mi danno sempre la loro disponibilità. Sta a me scegliere e cercare di gestirli al meglio».

Se avranno recuperato tutti le energie, potrebbero essere schierati gli 11 che hanno iniziato la ga ra con la Lazio. Davanti a Gabriel (o a Vigorito se il brasiliano dovesse dare forfait) giocheranno, da destra a sinistra, Donati, Lucioni, Paz e Calderoni. A centrocampo, la prova di alto livello sfodera ta contro la Lazio lascerebbe supporre una conferma di Petriccione come play, ma Tachtsidis ha scontato la squalifica ed è più fresco, avendo saltato il match con i biancocelesti. Le mezzali potrebbero essere Barak e Mancosu (o Majer). Mentre Falco e Saponara (o Mancosu), si contenderanno i due posti sulla trequarti, alle spalle dell’unica punta, ruolo per il quale sono in ballottaggio Babacar e Farias. «Una gara è fatta di vari momenti – chiosa Liverani - Quello in cui si riesce a comandare, in cui si subisce, in cui si può ripartire. Dobbiamo riuscire a diminuire ancora le disattenzioni in fase di non possesso. Per il resto, la squadra sa cosa deve fare ed ha le potenzialità per creare problemi a chiunque».

Per i sardi Mancosu e Vigorito quello odierno sarà un incontro particolare: «Sono molto legati alla loro terra. Per entrambi, quindi, non sarà una gara come le altre, ma giocheranno al massimo delle propri e possibilità».

Le probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): 28 Cragno; 40 Walukiewicz, 19 Pisacane, 15 Klavan; 3 Mattiello, 18 Nandez, 4 Nainggolan, 6 Rog, 22 Lykogiannis; 10 Joao Pedro, 99 Simeone. A disposizione 1 Rafael, 34 Ciocci, 23 Ceppitelli, 14 Birsa, 24 Faragò, 21 Ionita, 9 Paloschi, 8 Cigarini, 36 Carboni, 20 Pereiro. Allenatore Zenga.

LECCE (4-3-2-1): 21 Gabriel; 7 Donati, 5 Lucioni, 6 Paz, 27 Calderoni; 8 Mancosu, 4 Petriccione, 72 Barak; 10 Falco, 18 Saponara; 30 Babacar. A disposizione 22 Vigorito, 40 Sava, 29 Rispoli, 3 Vera, 39 Dell’Orco, 77 Tachtsidis, 15 Monterisi, 14 Deiola, 11 Shakhov, 37 Majer, 17 Farias, 35 Rimoli. Allenatore Liverani.

ARBITRO: Orsato di Schio.