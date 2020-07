Lecce calcio, Liverani: «Essere positivi per la salvezza»

LECCE - Neanche il tempo di digerire la pesante sconfitta casalinga contro la Sampodria, che per il Lecce di Fabio Liverani è già tempo di campionato. Il Lecce sarà di scena domani sera al Maipei Stadium contro il Sassuolo, con l'obiettivo dichiarato di porre fine a una striscia negativa che conta ben cinque sconfitte consecutive. Il tecnico dei salentini è abbastanza realista sul momento dei suoi: «Bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno, essere positivi e guardare subito avanti - commenta Liverani. Possiamo vincere e perdere con tutti, questo lo sappiamo, ma sappiamo anche che abbiamo delle qualità: non molleremo di un centimetro e faremo tutto il possibile per salvarci». Laggiù, sconfitta a parte contro i doriani, la quota salvezza sembra essere rimasta sempre quella: «Non lo so se si è abbassata - prosegue Liverani - ma credo che fino a quando ci sono 3-4 punti, la possibilità di salvarci c'è, abbiamo le stesse possibilità di qualche giorno addietro». Poi, la sfida contro la squadra di Roberto De Zerbi: «Al Sassuolo vanno fatti i complimenti nella totalità di questo periodo. Il loro allenatore è giovane, ha belle idee e guida una squadra che mi piace molto, giocano a calcio ed è una squadra che mi piace guardare». Sulla formazione iniziale, con le tante assenze divenute quasi una costante in questo periodo (Dell’Orco, Deiola, Majer, Lapadula, Meccariello), Fabio Liverani non intende dare punti di riferimento. «Più che nascondere gli undici iniziali bisogna capire chi è più in grado di giocarla», ammette l’allenatore: "oggi pensare a una formazione in anticipo è impensabile. Ritroviamo Lucioni dopo la squalifica, ma perdiamo Meccariello per un problema fisico. Tutti i dubbi saranno sciolti domani».