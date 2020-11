Calcio, Foggia-Turris finisce in parità: 2-2 allo Zaccheria

FOGGIA - Termina con un pareggio il match tra Foggia-Turris: 2-2, nella gara valevole per la decima giornata del girone C del campionato di Serie C 2020/2021. Una partita senza esclusione di colpi allo stadio “Pino Zaccheria” a Foggia, con gli ospiti che, dopo aver sofferto nei minuti iniziali, passano in vantaggio al 18′ con Longo. Il pareggio dei rossoneri arriva poco prima dell’intervallo con Curcio, che dal limite segna un gol capolavoro con una gran conclusione al volo. Nella ripresa torna avanti la Turris grazie a Pandolfi, che dopo una lunga cavalcata fulmina Fumagalli dal limite. A siglare il 2-2 è di nuovo Curcio, che su calcio di rigore non sbaglia e permette al Foggia di portare a casa almeno un punto.