Brindisi, due risse tra ragazzini in pieno centro: ferito un giovane

BRINDISI - Duplice rissa tra ragazzi in pieno centro a Brindisi. Una verso le 21 e l'altra verso le 22.30. Un ragazzo è rimasto ferito ed è stato immobilizzato con il collare e portato in ospedale dal 118.

Secondo quanto si apprende nella prima delle due risse sono stati coinvolti dei ragazzi sui 14 anni. Nello scontro a un certo punto è intervenuta anche la madre di uno dei ragazzi dando un ceffone al rivale del figlio. Per qualche istante sono volati spintoni anche tra i rispettivi genitori dei minori. Ma poi la situazione è rientrata.

Nella scoda rissa invece i ragazzi erano più grandi e il ferito pare sia finito a terra urtando la testa dopo essere stato colpito nella discussione.

Per questo il giovane è stato immobilizzato con un collare e poi trasportato in ospedale in l'ambulanza dal 118.

Intervenuti i Carabinieri. Pare certo che le due risse non siano collegate tra loro.