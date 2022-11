Fenomeno bici elettriche, sequestri e controlli a Barletta sui «mezzi modificati»

BARLETTA - Contrastare il fenomeno delle bici elettriche che scorrazzano senza controllo nelle città della Bat. I Carabinieri della Compagnia di Barletta e in particolare quelli della Sezione Radiomobile in supporto al personale della Polizia Locale di Barletta, hanno svolto un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio, volto a garantire accertamenti sulle bici a pedalata assistita che, modificate nelle caratteristiche tecniche, finiscono per diventare dei veri e propri scooter.

Nel corso dei servizi avviati in città sono stati controllati oltre 9 velocipedi e 7 ciclomotori. Grazie al contributo del personale della M.C.T.C. che ha messo a disposizione apposita strumentazione, si è potuto accertare che 2 di questi erano stati modificati in modo da consentire il superamento del limite di velocità previsto. Le diverse modifiche sui limiti di velocità per conferire a questi mezzi prestazioni simili a quelle dei più recenti scooter. Sei le sanzioni ai ciclomotori. Pertanto, al termine delle verifiche tecniche, sono stati sottoposti a sequestro un ciclomotore, due velocipedi e quattro ciclomotori. L’attività di controllo dell’Arma e della Polizia Locale, che continuerà anche nelle prossime settimane, sarà sempre svolta in collaborazione con le Motorizzazioni Civili.