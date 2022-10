Halloween, centinaia di giocattoli irregolari sequestrati nella Bat

TRANI - Centinaia di articoli per il travestimento e accessori per Halloween, ma anche giocattoli e addobbi natalizi, tutti risultati irregolari, per un valore complessivo di circa 7.500 euro, sono stati scoperti e sequestrati dai Carabinieri del nucleo antisofisticazione a Trani e Bisceglie, nell’ambito di servizi di controllo presso alcune aziende delle due città a Nord di Bari. I titolari dei negozi in cui è stata sequestrata la merce sono stati multati complessivamente per 6.000 euro. Fra gli oggetti sequestrati anche maschere, cappelli, parrucche, burattini e pelouche.