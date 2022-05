Barletta, «False accuse per un parcheggio»

BARLETTA - Riflettori della Procura di Trani sulle aree parcheggio lungo la litoranea di Ponente: il sostituto Alessandro Donato Pesce, infatti, ha inviato un avviso di conclusione delle indagini preliminari a Cosimo Damiano Diviccaro, 31 anni, e a Massimo Spinazzola, 33 anni. Il magistrato contesta a entrambi l’accusa di calunnia in concorso tra loro e un’altra persona rimasta ignota. Siamo, come sottolinea l’avviso, nella fase delle indagini preliminari, ragione per la quale vale più che mai la presunzione di non colpevolezza dei destinatari della notifica, che hanno venti giorni di tempo (il termine è ordinatorio) per esporre le proprie ragioni tramite i legali.

Spinazzola è consigliere comunale uscente: è stato eletto nel 2018 nella lista Scelta popolare (a sostegno del candidato poi diventato sindaco Cosimo Cannito). Successivamente è approdato al raggruppamento Cantiere Barletta e ora corre per la riconferma nell’assemblea comunale nella lista del Partito demoratico, che sostiene la candidata sindaco Santa Scommegna.

