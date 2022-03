"SafetyApp" arriva anche nella Bat, la prima applicazione mobile che promuove la sicurezza sui cantieri

TRANI - È stata presentata anche al mondo edile del Nordbarese ‘SafetyApp’, la prima applicazione per smartphone e tablet che racchiude in semplici e intuitive schede tutta la conoscenza relativa al mondo edile. Realizzata da Cpt (Comitato Paritetico Territoriale) Puglia Centrale grazie a un bando e a un finanziamento messi a disposizione da Inail Puglia, l’app è destinata a imprenditori e lavoratori edili, ma anche ingegneri, architetti, geometri e consulenti del lavoro. All’incontro di presentazione, a Trani, a Palazzo San Giorgio, gli operatori del comparto hanno avuto l’occasione di scoprire uno strumento agile e di semplice utilizzo, che permette di apprendere le nozioni fondamentali per la sicurezza sul cantiere, ma anche di rinfrescare quanto appreso durante la propria carriera.

‘SafetyApp’ è disponibile nelle cinque lingue più utilizzate nei cantieri edili pugliesi (italiano, albanese, francese, inglese e rumeno) ed è già presente su Apple Store e Google Play. Il mondo edile barese ha avuto modo di conoscerla durante la prima tappa del tour di presentazione dell’applicazione: ogni appuntamento diventa occasione per rimarcare l’importanza della prevenzione degli infortuni in cantiere, obiettivo al quale concorrono il lavoro di Cpt Puglia Centrale e Inail Puglia.

“In Puglia non era mai stata realizzata un’app di questo tipo e siamo orgogliosi di aver contribuito alla creazione di uno strumento utile a raggiungere l’importantissimo obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza sul cantiere. Abbiamo raccolto commenti positivi sia da lavoratori con anni di esperienza che dai più giovani, - ha commentato il presidente del CPT Puglia Nicola Veronico - sia per la completezza delle informazioni che per la semplicità dell’utilizzo. Speriamo possa essere utile anche in questo momento storico nel quale si registra un aumento delle nuove imprese edili e il tema della sicurezza sul lavoro diventa ancora più rilevante”.

“Come Inail Puglia abbiamo accolto e sostenuto con entusiasmo questa iniziativa. - afferma Giuseppe Gigante, direttore regionale Inail Puglia – Il nostro obiettivo è quello di incidere positivamente in un settore ad alto rischio infortunistico come quello delle costruzioni attraverso uno strumento agile, intuitivo e completo, che permette di avvicinarci a quella che è una Mission cardine del nostro Istituto: la sicurezza di tutti i lavoratori”.

L’app - sviluppata dall’agenzia barese Trebee e realizzata in partnership con FSC Lecce e Formedil CPT Foggia - racchiude 250 video-animazioni corredate di schede che spiegano e informano sulle principali nozioni di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili. Le schede possono essere consultate in ordine alfabetico – si va dalla ‘A’ di amianto alla ‘V’ di verniciature industriali – oppure navigando da una voce all’altra grazie ai collegamenti rapidi. Il risultato è una guida multimediale utile a chiunque necessiti di informazioni semplici e affidabili sulle buone pratiche da adottare per accrescere la sicurezza nel settore delle costruzioni. Tutto lo scibile sull’edilizia è stato suddiviso in pillole video e schede tecniche per spiegare (o rispolverare) le tante informazioni che ruotano attorno a regole, mezzi e materiali utilizzati nei cantieri, procedure di sicurezza da eseguire durante le lavorazioni, corrette modalità di utilizzo dei macchinari, uso appropriato dei dispositivi di protezione individuale e così via. A rendere tutto ancora più intuitivo, l’uso dei colori verde, giallo e rosso per segnalare i rischi legati ad ogni oggetto o attività protagonista della scheda. Il lungo lavoro necessario per realizzare l’app ha incrociato il periodo pandemico e il risultato è che anche tutte le prescrizioni per il lavoro nei cantieri al tempo del Covid-19 sono racchiuse in questo strumento.