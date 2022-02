A Trani si discute sul nuovo istituto “salvaimprese” per evitare il fallimento

TRANI - “La nuova composizione negoziata della crisi d'impresa: tra dubbi e opportunità”. E' questo il tema intorno al quale ruoterà il primo incontro formativo in presenza organizzato dall'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Ugdcec) di Trani. L'appuntamento è previsto giovedì 3 marzo alle ore 15 nella sala del Polo Museale di Trani, e consente di ricevere ai partecipanti 4 crediti formativi validi per la formazione professionale obbligatoria dei Dottori Commercialisti.

“Appare chiaro e lodevole l’intento del Legislatore: favorire la tempestiva rilevazione della crisi d’impresa; garantire alle imprese sane, ma in difficoltà finanziarie, l’accesso a strumenti di composizione della crisi che permettano di ristrutturarsi in una fase precoce; salvaguardare la continuità aziendale e i livelli di occupazione. La Composizione Negoziata della Crisi di Impresa apre nuovi ed importanti scenari per le imprese e senza dubbio anche diverse opportunità professionali.” commenta il Presidente Ugdcec di Trani, dott. Fabio Romano.

Illustri i relatori: il dott. Giuseppe Rana, Presidente del Tribunale di Trani della Sezione Fallimentare che in interverrà su: “Il ruolo del giudice nella composizione negoziata ed i rapporti con l'esperto”; il Prof. Avv. Sabino Fortunato, professore di Diritto Commerciale all'università di Roma Tre che interverrà su: “Il ruolo dell'esperto nella composizione negoziata della crisi”; il dott. Francesco Puccio, Presidente Fondazione Centro Studi Ungdec su: “I compiti dell'esperto nella composizione negoziata della crisi”. A moderare gli interventi sarà la dott.ssa Lucia Campana, consigliere Ugdcec di Trani.

In scaletta sono previsti i saluti del dott. Alberto Muciaccia (Presidente dell’Odcec di Trani), del dott. Matteo De Lise (Presidente dell' Ungdcec), la dott.ssa Maria Teresa Ciuffreda (Tesoriere Ungdcec) del dott. Francesco Cataldi (Consigliere Ungdcec) e della dott.ssa Nadia Gala (Coordinatrice Puglia Basilicata Ugdcec).