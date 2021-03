Canosa, macellavano carne abusivamente e la vendevano: due denunce

In una macelleria a Canosa di Puglia (Bt) veniva venduta al pubblico carne di animali macellata illecitamente e priva dei controlli sanitari previsti. Durante l’ispezione all’interno dei locali, è stata individuata la carne di un asino, appena macellato, suddiviso in quattro parti di 100 kg l'una. Il prodotto è stato sequestrato e si è provveduto alla tempestiva distruzione. L’immediata attività ha consentito di ricostruire la filiera abusiva: individuato anche il macellatore che, in violazione delle normative su provenienza e tracciabilità della carne, aveva sezionato l’animale per poi trasportarlo e consegnarlo ai rivenditori. Presente anche nel negozio un dipendente impiegato a nero, che fruisce del reddito di cittadinanza. Due denunce.