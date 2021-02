Andria, vigile scrive alla sindaca: «Non ce la faccio più contro gli assembramenti»

ANDRIA - «La situazione degli assembramenti è assurda e inqualificabile. Inciviltà allo stato puro, irresponsabilità. Non posso definire diversamente quanto si sta verificando nella nostra città e in tutto il resto della penisola».

Lo dichiara in una nota la sindaca di Andria, Giovanna Bruno. «La bella stagione - dice - rappresenta per molti un invito ad abbassare la guardia, a circolare liberamente, con la mente fresca, come se il Covid non ci fosse più. Abbiamo ridotto la comunità a cori contrapposti: al grido "chiudere tutto, fare sanzioni" risponde il "lasciateci in pace, siamo in zona gialla". Mi ha scritto un vigile urbano, scoraggiato: 'Sindaco, così non ce la possiamo più fare. É una lotta impari, ci chiamano simultaneamente da molteplici parti della città per intervenire su situazioni incontrollate di assembramento. Appena arriviamo si dileguano. Non riusciamo a star dietro a tutto».

«Saremo costretti - continua la sindaca - a prendere provvedimenti».