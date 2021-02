Andria, lavori sulla Sp 231 continuano i disagi soprattutto per i pendolari

ANDRIA - I lavori di ampliamento della strada provinciale 231 (ex SS 98) nel tratto Andria – Canosa di Puglia stanno creando numerosi disagi a quanti percorrono un’arteria strategica per il collegamento tra le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia. Lavori che in realtà durano da tempo ma che non vedono la conclusione.

Una situazione che sta diventando insostenibile per imprenditori, per le aziende del territorio ed anche per i pendolari residenti della borgata di Montegrosso, di fatto isolata. La percorribilità della ex SS 98 è seriamente compromessa dai lavori in corso, e la viabilità alternativa è ancora più insicura. Manovre sempre più pericolose e azzardate tra bus e mezzi pesanti costretti da una carreggiata di dimensioni ridottissime per accogliere quel tipo di traffico. I pendolari hanno più volte sottoposto la vicenda alle istituzioni interessate, ma senza ricevere risposta: il timore è che sia gravemente compromessa l’incolumità dei viaggiatori in questo tipo di traffico cresciuto, peraltro, a dismisura.

L’aspetto più preoccupante di tutta la vicenda è che ci troviamo di fronte ad un silenzio assordante da parte proprio delle autorità, amministrazioni comunali di Andria e Canosa e Provincia Bat: non si conoscono né i tempi dei lavori e la loro conclusione né indicazione sull’agibilità della strada. Resta un disagio che i pendolari stanno vivendo, da tempo, in prima persona senza alcuna soluzione all’orizzonte.