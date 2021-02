Canosa, ritorna la targa a via Giuseppe Di Vittorio rimossa nei giorni scorsi

CANOSA - È stata ricollocata al suo posto la targa toponomastica di via Giuseppe Di Vittorio. Nelle scorse settimane il palo della segnaletica stradale che indica la via era stato rimosso. «Apprendiamo che la causa della rimozione sia stata l’instabilità e quindi per ragioni di sicurezza. Indipendentemente da tutto, siamo felici di aver trovato riscontro da parte dell’amministrazione comunale alla nostra istanza di ripristino del simbolo della nostra storia e della memoria del nostro Paese», commentano il segretario generale della Cgil Bat, Biagio D’Alberto e il coordinatore della Camera del lavoro comunale, Francesco Di Nicoli.

«Ringraziamo il sindaco di Canosa di Puglia, Roberto Morra, per la sensibilità politica espressa e per aver così mostrato quanto la figura del nostro Peppino sia cara anche a lui quanto alla città che guida. D’altronde, non possiamo non ricordare che la cerimonia di intitolazione di via Sardegna a Giuseppe Di Vittorio del 3 novembre del 2018 fu organizzata dalla sua amministrazione comunale», concludono i rappresentanti della Cgil Bat.