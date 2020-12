Barletta, i Babbo Natale puliscono il molo di Levante

BARLETTA -Non appena sono arrivati hanno immediatamente compreso che avrebbero trovato tanti regali. Brutti ma pur sempre regali. Anche i polipi e gli scogli hanno esultato. Inchinatevi a dei meravigliosi Babbo Natale che ieri mattina hanno, come sempre, fatto qualcosa di meraviglioso. Un vero e proprio dono alla natura. Ovvero a tutti noi. Sfidando le varie restrizioni e protetti dalle mascherine hanno camminato lungo il molo di Levante, per tutti i barlettani affettuosamente il braccio, e riempito i loro sacchi di regali. Una speciale operazione pulizia anche in onore del nuovo trabucco.

Cosa hanno trovato? Presto scritto: rifiuti di ogni genere come polistirolo, cartacce, lattine, scatolini contenenti i vermi (pescatori incivili é proprio impossibile non lasciarli per terra?) e tanto altro. Ai Babbo Natale grazie di cuore per quello che hanno fatto e per l'esempio che hanno dato.

Ermanno Amadei, collega del Lazio, non credeva ai suoi occhi.

Passeggiare al “braccio”, a patto che sia pulito, dona serenità e felicità. Addirittura c'è chi parla di 'braccio terapia'. Camminare per credere. Auspicando che gli annunciati lavori inizino al più presto. Ora vi chiederete questi regali che i Babbo Natale hanno trovato tra gli scogli che fine faranno? Sarebbe cosa buona e giusta che fossero donati ai legittimi sporcaccioni. Tuttavia i Babbo Natale hanno deciso di portarli in discarica. Ma solo per quest’anno.