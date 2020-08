Andria, donazione multiorgano al «Bonomo»: equipe di Bari e Foggia prelevano reni, fegato e cornee

ANDRIA - Donazione multiorgano all’ospedale Bonomo di Andria: il marito di una donna di 46 anni ha fornito il consenso e le sono stati espiantati reni, fegato e cornee.

Nel reparto di Anestesia e Rianimazione, diretto dal dott. Nicola Di Venosa, si sono avvicendate le equipe di Foggia - che ha prelevato i reni per inviarli al Policlinico di Bari - e l'equipe di Bari, che ha prelevato il fegato, subito trapiantato al Policlinico di Bari.

Le cornee sono state prelevate dalla equipe di Andria, diretta dal dott. Fabio Massari e inviate alla Banca degli Occhi di Mestre.

«Siamo vicini al marito della donna e a tutta la sua famiglia - dice Alessandro Delle Donne, direttore generale della Asl Bat - li ringraziamo per la capacità che hanno avuto di esprimere tanto amore per la vita in un momento di dolore così lacerante. La donazione degli organi è un gesto di altruismo che non conosce eguali, che non consola quello che consolabile non è, ma che permette la vita».