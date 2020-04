Barletta, «Spese da rivedere al Manzi-Chiapulin»

BARLETTA - Approfittare della chiusura e inattività dell’impianto per risparmiare sui costi e di conseguenza pensare a radicali interventi di sistemazione e manutenzione. È in sintesi la proposta di Manuel Marzocca, presidente della Mad Bulls Barletta, società che annovera una squadra di football americano e che svolge la propria attività agonistica e ufficiale nello stadio Manzi-Chiapulin. Proprio alla struttura di via dei Mandorli (Parco degli Ulivi), di proprietà del Comune, si riferisce la proposta di Marzocca.

In particolare, il presidente della suddetta società sportiva pone la questione sul noleggio della tribunetta centrale. A riguardo il Comune paga annualmente un canone di noleggio: una spesa che potrebbe essere risparmiata in relazione alla circostanza che, stante l’emergenza Covid-19, la struttura è chiusa da febbraio e - probabilmente - lo rimarrà per diversi altri mesi.

«E allora - sostiene Marzocca - sulla scorta e compatibilmente a quanto prevede il contratto di noleggio si potrebbe provvedere a estrapolare le somme della parte di canone relativa ai mesi di non utilizzo della tribunetta e destinarle alla manutenzione dell’intero impianto».

La proposta di Marzocca è dettata da una situazione deficitaria in cui versa l’impianto. Oltre alla superficie di gioco, in manto sintetico, ci sarebbe da intervenire nei locali degli spogliatoi che necessitano di nuove panchine, pedane e sedie (quelle attuali sono in disuso, addirittura hanno le giunture in ferro arrugginite). Ma soprattutto è indispensabile un’adeguata pulizia degli ambienti. E soprattutto di un intervento di sanificazione, considerata l’emergenza sanitaria in corso.