Bat, dal governo 200mila euro di fondi per la sanificazione delle strade

BAT - Fondi in arrivo per la sanificazione delle strade per la sesta provincia: più di 200mila euro per i Comuni della provincia di Barletta – Andria - Trani ripartiti in base al numero dei contagi e alla popolazione. Sono i fondi assegnati dal Governo nazionale per la sanificazione di strade, piazze e luoghi a maggior frequentazione delle città, «un'attività che in questo periodo è necessaria per creare una prima barriera contro la diffusione del virus».

A darne notizia è il consigliere regionale del Pd, Ruggiero Mennea, in un comunicato. «Il Governo - sottolinea Mennea - «sta intervenendo anche sull’aspetto dell’igiene nelle città, perché si tratta di un tassello importante per rafforzare la prevenzione».

Nel dettaglio ad Andria vengono attribuiti 49.069 euro, a Barletta 37.586, Trani 22.277, Bisceglie 30.268, Canosa 25.865, Minervino 14.468, Spinazzola 4.699, Margherita 5.819, San Ferdinando 6.170, Trinitapoli 6.421.