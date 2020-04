Barletta, parla campionessa di scacchi: «Stop e niente gare ma c’è lo streaming»

Barletta - L’agonismo può attendere. Il suo legame con gli scacchi, seppur con modalità differenti, resta tuttavia indissolubile, anche ai tempi del Coronavirus. La storia è quella di Alessia Santeramo, pluricampionessa tricolore di scacchi e più volte protagonista oltre i confini italiani sia sul palcoscenico continentale che internazionale. «Sicuramente – ha ammesso la ventunenne barlettana – stiamo vivendo tutti un periodo molto critico. L’impegno comune deve essere quello di restare a casa rispettando le regole e provando comunque a mantenere uno spirito positivo. È fondamentale in giornate come queste non lasciarci abbattere da ansie e paure conservando lucidità e continuando a vivere la vita al massimo delle possibilità. Purtroppo lo sport ora assume giocoforza aspetti marginali».

Anche gli scacchi, sono in pausa agonistica. Tutte le competizioni sono state cancellate o rinviate a data da destinarsi. «Il mio sport – ha aggiunto Alessia Santeramo – riempie comunque buona parte delle mie giornate. È già da nove mesi, infatti, che ho intrapreso l’attività di streamer di scacchi su Twitch (piattaforma di livestreaming di proprietà di Amazon, nda) e sono in diretta dal lunedì al venerdì per circa tre ore al giorno. E poi pratico sport, con workout che si possono fare in casa, leggo tanto e mi dedico anche a nuovi progetti. Questo tempo a disposizione possiamo utilizzarlo in due modi: lamentarci continuamente della sfortuna che stiamo avendo o sfruttarlo diversamente per creare nuove opportunità. Io ho scelto decisamente la seconda opzione».

Il suo 2019 si era concluso con un eccellente secondo posto ai campionati assoluti femminili di Padova. L’emergenza sanitaria, poi, le ha impedito di esordire a livello agonistico nel nuovo anno. «Al momento – ha concluso Santeramo – tutti gli eventi sono sospesi. Il campionato italiano a squadre è stato cancellato per il 2020 mentre non si sa ancora quando verranno riprogrammati gli altri tornei. È impossibile parlare di auspici ed ambizioni per questa stagione. Ho invece grandi e chiari obiettivi per il mio canale Twitch, che al momento è quello scacchistico più grande d’Italia. Mi consente di divulgare gli scacchi e, soprattutto, far capire che non è un gioco per “secchioni”, ma è alla portata di tutti. Il ritorno alle competizioni? Sarà emozionante. Spero, infine, che riusciremo tutti ad apprezzare un po’ di più quello che abbiamo ogni giorno e che, molto spesso, diamo per scontato».