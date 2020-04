Come cambia lo stile di vita al tempo del Covid-19? La risposta in una tesi di Laurea di un barlettano

Nicola Criscuoli, laureato in scienze delle attività motorie e sportive e preparatore fisico di 2° grado della Federazione Italiana Tennis e personal trainer, è un barlettano abituato a non perdersi d’animo.

Tutt’altro. Approfittando di questo periodo storico di sospensione ed osservando quello che accade ha iniziato a scrivere una tesi di laurea sperimentale alla Magistrale in Scienze dell'esercizio fisico per il benessere e la salute all’Università eCampus.

«Si tratta di una ricerca finalizzata a raccogliere informazioni sullo stile di vita, le abitudini alimentari e l’esercizio fisico e sulle modifiche che hanno subito da quando l'emergenza Covid-19 ha obbligato gli italiani a stare a casa - ha fatto sapere il dottor Criscuoli -. All’inizio ho pensato ad uno studio su pochi campioni con età comprese tra i 18 e i 60 anni, cui somministrare, dopo un’attenta anamnesi, delle schede di allenamento specifiche da adattare in base alle esigenze di ciascuno, valutandone poi nel tempo i benefici».

E poi: «In seguito l’idea si è sviluppata ed ho elaborato un questionario indirizzato a una popolazione dai 16 anni in poi e, sfruttando i mezzi di comunicazione digitale, l’ho messo in rete. Dal 20 marzo, data in cui ho iniziato a diffondere il questionario sono arrivato a quota 2400 risposte provenienti da tutta Italia, e sono molto contento del risultato raggiunto sinora. Ho ricevuto diversi complimenti e feedback positivi da colleghi, professori e figure di rilievo del panorama delle scienze motorie e ciò mi rende naturalmente soddisfatto ed orgoglioso. Inoltre ho inserito alla fine del questionario la possibilità di inserire la propria mail, per ricevere, quando elaborerò i dati, un estratto della tesi».

Criscuoli precisa che: «Un altro fine del questionario è quello di far riflettere la persona sul tema del benessere psico-fisico che, mai come in questo momento, va curato. Infatti, alcune domande del questionario, sono atte a sensibilizzare in maniera indiretta la persona cercando di motivarla, qualora ce ne sia il bisogno, a stare attento all’alimentazione e a fare esercizio fisico anche in casa, migliorando, nel complesso, il proprio stato di salute. Credo sia giusto far riflettere sul fatto che devono avere cura del proprio benessere sempre in relazione e in armonia con il mondo che li circonda e questo sia utile anche ad affrontare nel modo migliore il ritorno alla normalità».

Ecco il link https://forms.gle/9ZbPv3veskzEmK79A per rispondere al questionario.

Nicola assicura che invierà un report personalizzato.