Si stacca una lastra dal campanile, tanta paura, nessun ferito

Un tonfo sordo e tanta paura. Ma per fortuna nessuno si è fatto male. Erano circa le 8 di ieri mattina quando una lastra in pietra si è staccata dal campanile della chiesa di San Benedetto - ubicata nell’omonima via del centro storico - ed è caduta sul basolato della strada.

Nessuno dei pedoni che in quel momento stavano passando nella zona è stato colpito. Non c’erano veicoli in transito: la strada, chiusa al traffico, può essere utilizzata solo dai residenti e da coloro che hanno delle attività commerciali nella zona.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli uomini della Polizia locale che hanno subito delimitato la via, in modo da poter effettuare i primi controlli. I pompieri, arrivati con una autoscala, sono saliti fino in cima al campanile per tutte le verifiche del caso. Al termine delle operazioni, è emerso che non ci sarebbe pericolo di crollo ma che sarebbe necessario effettuare delle opere di manutenzione per mettere in sicurezza la struttura. La zona antistante l’edificio è comunque stata transennata per garantire l’incolumità di chiunque transiti nella zona.

«Il sopralluogo svolto con Vigili del fuoco, Ufficio tecnico comunale, Polizia locale e con il parroco don Sergio Pellegrini, nonché con il vicario zonale don Giuseppe Lobascio, ha accertato che la struttura va messa in sicurezza e nell’area sottostante è stato limitato il transito pedonale», ha sottolineato il sindaco Mazzilli. E ha aggiunto: «Nei prossimi giorni toccherà ai tecnici di parte presentare un progetto di messa in sicurezza tale da non impedire l’utilizzo di via San Benedetto a residenti, esercenti e pedoni, ma anche per permettere l’esecuzione imminente dei lavori di rifacimento di sottoservizi e basolato di questa importante via d’accesso al centro storico».

La chiesa di San Benedetto - che non è parrocchia e apre al culto saltuariamente - risale alla prima metà del 1600. La data presente sul portale indica esattamente il 1627 come anno nel quale vennero eretti sia la chiesa sia il convento, al posto di un precedente convento dedicato a Santa Maria Annunziata. La struttura venne poi ampliata da Diego Alvarez, frate domenicano e arcivescovo di Trani dal 1606 al 1634, il cui nome è indicato come responsabile del progetto in una iscrizione presente sempre sul portale. Frati e suore abbandonarono il convento intorno al 1860. Nel tempo molti locali sono poi stati occupati dalla stazione dei Carabinieri, dalla sede di alcuni enti e, in passato, anche dagli uffici del Giudice di pace.