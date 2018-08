Barletta, cadono i calcinacci sotto il campanile della cattedrale

BARLETTA - Qualcuno ha temuto al peggio quando ha visto il corridoio sottostante il campanile della cattedrale sbarrato dalle transenne. In realtà in mattinata vi era stata la caduta di alcune pietre che per fortuna non hanno provocato danni ad alcuno. Tuttavia - dopo l’intervento dei vigili urbani, dei tecnici comunali e dei vigili del fuoco - si è resa necessaria la chiusura del tratto in questione. Sul luogo si è recato anche il sindaco Cannito.