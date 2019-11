Spettacolo Happy Casa: tocca il muro dei 100 punti, Brindisi- Pistoia 100-67

BRINDISI - I ragazzi di coach Frank Vitucci dominano (100-67) in lungo e in largo il match che li ha opposti all’Oriora Pistoia e mettono altri due punti in cascina, utilissimi per conservare il secondo posto in classifica.

Ai toscani la «banda Banks» ha lasciato solo pochi spiccioli di tempo: poi dopo l’8-8, sono inioziate le scorribande che hanno messo in ginoccio la squadra di Michele Carrea che non ha avuto difficoltà ad ammettere: «Basket per 5 o 6 minuti, poi la nostra partita è diventata una montagna insormontabile. Non esiste una motivazione ad una reazione tecnica ed emotiva. È stata questa la prima performance in cui la squadra ha rinunciato a competere. Nessuno si aspettava questa partita. In questi casi il coach si assume le sue responsabilità. Ci sono modi e modi per tornare a casa con 0 punti e questo non è un modo».

Di tutt’altro tenore le dichiarazioni a fine gara di coach Frank Vitucci.

«Siamo molto soddisfatti della prova di maturità messa in campo. Abbiamo distribuito tutto, buoni tiri, buona difesa. Era importante dare una prova di grande maturità».

Un passo indietro nell’esame della gara. «Ho fatto il paragone con la prima gara che abbiamo giocato in casa, contro Cantù; allora non riuscimmo a fare ciò che ora siamo in grado di profondere per tutti i quaranta minuti. Ci sono state molto utili le due partite di Champions League per farci mantenere il ritmo partita che mi è parso più che buono».

Oggi l’Happy Casa ha quattro punti in più rispetto alla scorsa stagione,

«Ed è questa l’unica cosa che cambia rispetto all’anno scorso. Gli obiettivi - rimarca il coach veneziano - restano perfettamente quelli dell’anno scorso; però se facciamo bene e continuiama a fare tutto ciò che stiamo facendo... potrebbe diventare qualcosa di diverso. Resta il fatto ad ogni modo che è un campionato con molto equilibrio. Comunque, è anche vero che abbimo preso un buon abbrivio che ci serve per fare quello che dobbiamo fare».

Un pensiero alla Champions League.

«Le due partite di Coppa ci sono servite. Salonicco e Falco sono state due partite molto costruttive. Ciò che abbiamo imparato lo abbiamo riportato oggi in campo non permettendo loro di prendere il ritmo gara. Di converso, lo abbiamo preso noi e lo abbiamo sciorinato per tutto l’arco della gara».

I biancoazzurri torneranno in campo sabato alle ore 20,30 in casa dell’Aquila Basket Trento per l’anticipo serale dell’undicesima giornata di andata di Lega A.