Cassa prestanza Comune Bari, ammissione al passivo anche per ex dipendenti che non avevano presentato per tempo la domanda

Il Tribunale di Bari ha accolto l'ammissione allo stato passivo della liquidazione del patrimonio della Cassa di Previdenza Sovvenzioni Assistenza Dipendenti del Comune di Bari anche per i reclami proposti da altri ex dipendenti che non avevano presentato per tempo la domanda di ammissione allo stato passivo e si erano visti quindi escludere totalmente da qualsiasi riparto delle somme che negli anni avevano versato.

Un altro risultato giudiziario ottenuto dallo Studio Legale Carrieri & Partners: «Siamo molto soddisfatti - ha dichiarato l'avvocato Giuseppe Carrieri Senior Partner - vieppiù di questo successo giudiziale raggiunto a favore dei nostri Clienti, ai quali oltre il danno volevano anche regalare la beffa! Ci attendiamo ora una pronta liquidazione delle somme spettanti da parte dei liquidatori».