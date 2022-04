Rifiuti, messa in sicurezza della discarica barese entro il 30 giugno

BARI - Entro il 30 giugno inizieranno i lavori di messa in sicurezza della discarica Martucci, nel Barese, tra Conversano e Mola di Bari. Lo ha detto il direttore generale dell’Agenzia regionale per i rifiuti Gianfranco Grandaliano, oggi durante le audizioni nella quinta Commissione consiliare convocate per fare il punto sulla situazione della contestata riapertura del sito da parte della Regione Puglia. Prima, però, saranno necessarie altre attività investigative e geognostiche. La settimana scorsa, nel terzo lotto della discarica, durante gli scavi, a tre metri e mezzo di profondità - è stato spiegato oggi - sono stati scoperti dei rifiuti sui quali sono state svolte analisi per valutarne la radioattività. Verrà svolto anche il campionamento delle acque ad una profondità fino a 250 metri.