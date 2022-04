La Fiera Nazionale dell’arredo e degli spazi esterni sbarca a Bari

BARI - EXTERNA, l’unica manifestazione in Italia dedicata al mondo dell’esterno (Outdoor), settore in continua evoluzione e soprattutto in continua crescita, come dimostrato dai dati economici di riferimento approda ad Expo Levante, lo spazio fieristico più importante del Mezzogiorno d’Italia. Giunta alla sua XV Edizione, EXTERNA è oramai diventato luogo di incontro e di business per tutti gli addetti al mondo dell’outdoor che comprende l’arredo da esterno, le coperture, le piscine, le spa, i rivestimenti, i materiali e le soluzioni edili per l’esterno, l’illuminotecnica, il verde ed i giardini, gli arredi e le attrezzature per gli stabilimenti balneari, gli infissi, il verde pubblico attrezzato, l’arredo urbano e tutte le aziende che operano in un mondo di settori collegati.

È momento anche di approfondimento e di scambio culturale grazie agli eventi incontro organizzati in collaborazione con gli Ordini professionali degli architetti, degli ingegneri, degli agronomi e dei geometri, locali e nazionali, che vedono la partecipazione di professionisti di fama nazionale ed internazionale. La manifestazione rappresenta l’appuntamento imperdibile per le aziende di produzione e per tutti i professionisti del settore in cui presentare e scoprire i nuovi progetti, le idee, i materiali ed i nuovi prodotti, frutto di studio ed investimenti, della continua ricerca ed evoluzione, nonché della capacità di sintesi tra design, tecnologia, flessibilità e sostenibilità. EXTERNA si svolge a Bari, presso la Fiera del Levante, cuore fieristico e commerciale non solo del sud d’Italia ma di tutto il Mediterraneo, l’area con il maggior appeal commerciale per le aziende del settore, nazionali ed internazionali. L’edizione del 2022 rappresenta l’occasione più importante per il settore dell’outdoor, l’occasione di rilancio per tutte le aziende del settore dopo le enormi difficoltà economiche, personali e sociali affrontate nel 2020.

EXTERNA ad Expo Levante, comprenderà anche due importanti ed ambiti contenitori: “EXTERNA GARDEN” il salone dedicato al green design: piante, giardinaggio e tutto ciò che rappresenta il mondo del florovivaismo; ed “EXTERNA – FEDE PER L’ARCHITETTURA” un’iconica location a forma di anello in cui i professionisti del settore si incontrano e, tra lectio, workshop, mostre ed esposizioni di progetti e prototipi, raccontano la loro “fede” per il mondo dell’Architettura.