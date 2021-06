Bari, evade dai domiciliari per incontrare fidanzata minorenne, arrestato a Milano

Bari - E’ evaso dai domiciliari che stava scontando nella sua abitazione in provincia di Bari per incontrare la fidanzata, minorenne, ed è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria di Milano. Protagonista un italiano di 27 anni, pluripregiudicato.

I poliziotti, avuta notizia dai Carabinieri di Sondrio che una minorenne si era allontanata da casa per incontrare a Milano il fidanzato e appurato che lo stesso, agli arresti domiciliari, era effettivamente sul treno, lo hanno aspettato in stazione, dove lo hanno arrestato per evasione.