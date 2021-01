Bitonto, focolaio Covid in centro per anziani: 19 i casi positivi

BITONTO - Nel centro polivalente per anziani Vivia di Bitonto sono stati accertati 19 positivi al Covid: 4 dipendenti e 15 dei 28 anziani che frequentano la struttura.

Si tratta di un centro che offre agli anziani durante il giorno attività di intrattenimento e laboratori, per i quali sono state organizzate postazioni distanziate e protette da barriere in plexiglass, registrazione all’ingresso con controllo della temperatura, gel igienizzante per le mani, oltre all’uso obbligatorio della mascherina e l’affissione sulle pareti delle regole di prevenzione. Dopo i primi casi sospetti la responsabile, Silvana Mirabile, ha deciso di chiudere la sede.

Migliora invece la situazione in altre strutture per anziani della provincia.

Nella casa di riposo «Carmela di Brindisi Valentini» di Putignano, nel Barese, gli anziani ospiti ancora positivi sono 19, rispetto agli iniziali 39.

Nella Rssa «Mamma Rosa» di Turi sono ancora quattro i positivi, un ospite e tre operatori sanitari, mentre inizialmente erano 52 (35 anziani e 17 dipendenti).