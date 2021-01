Giovinazzo, abbandono rifiuti: «Adesso basta». Sindaco aumenta la sanzione da 100 a 600 euro

GIOVINAZZO - «Adesso basta, ho deciso di applicare la sanzione più alta nei confronti di questi vigliacchi che continuano a sfregiare la città e l’ambiente. La multa per l’abbandono illegale di rifiuti non sarà più di 100 euro bensì di 600. E vediamo se da questo momento in poi qualcuno inizia a pensarci due volte prima di fare l’incivile».

Con queste parole il sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, annuncia la maggiorazione dell’importo della multa per abbandono illegale di rifiuti e mostra la foto del primo alla quale sarà recapitata.

Si tratta di un uomo, già individuato dagli agenti del Comando di Polizia Locale, filmato mentre abbandonava un vascone colmo di rifiuti in località Pietre Rosse. L’uomo è stato filmato da una video trappola e individuato grazie al numero di targa dell’auto.

«Stiamo affinando i sistemi e investendo in tecnologie sempre più sofisticate perché il tempo della tolleranza è ormai scaduto», continua il sindaco Depalma. «Ho fatto centinaia di appelli e centinaia di multe, ma non sono bastati. Vediamo se saranno i 600 euro a sortire l’effetto desiderato».

Intanto, il Comando della Polizia Locale di Giovinazzo si è dotato di altre 4 foto-trappole, per un totale di 6, che verranno spostate ogni settimana sia nell’agro giovinazzese che nel centro urbano.