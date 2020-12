Bari, violano domiciliari: tornano in carcere 4 arrestati in blitz contro clan rione Japigia

I carabinieri di Bari questa mattina hanno eseguito 4 ordinanza di ripristino di custodia cautelare in carcere in sostituzione degli arresti domiciliari, nei confronti di altrettante persone: si tratta di Mineccia Filippo, 36enne, soprannominato “U’Russ”, di Addante Raffaele, 45enne, soprannominato “Lello”, di Triggiani Francesco, 44enne, soprannominato “U’Alisc” e di Ruggieri Sebastiano 36enne, tutti ai domiciliari a seguito di due distinte operazioni condotte da Carabinieri e Polizia rispettivamente nel dicembre e nell’ottobre dello scorso anno, contro i clan Parisi e Palermiti del quartiere Japigia di Bari.

Successivamente ai due blitz, dopo un primo periodo di custodia cautelare in carcere molti degli imputati hanno chiesto e ottenuto la misura alternativa degli arresti domiciliari. Ma dalle indagini è emerso che i 4 hanno più volte trasgredito le prescrizioni correlate alla misura cautelare domestica, avendo avuto contatti tra loro o con altri pregiudicati. Per questo motivo sono stati condotti nuovamente in carcere.