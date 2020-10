Dpcm e servizio al tavolo, vigili da record a Bari: regole in vigore alle 18, alle 18.23 prima multa in un bar

BARI - Con l'entrata in vigore del nuovo Dpcm varato dal presidente del Consiglio Conte iniziano già le prime multe: ad inaugurare questa nuova stagione il titolare del bar Saicaf ad angolo tra via Argiro e corso Vittorio Emanuele a Bari. I vigili dell’Annona si sono appostati all’esterno del locale, poi sono entrati e hanno sorpreso un ragazzo al banco mentre beveva un espressino.

La validità del nuovo Dpcm scattava alle 18 di oggi 19 ottobre, mentre il controllo nel bar è stato effettuato in tempi record: alle 18.23, infatti, i vigili hanno sanzionato il titolare con una multa da 280 euro perché (come ribadito nel decreto firmato da Conte) dalle 18 il servizio è consentito solo al tavolo (di cui comunque il locale è provvisto). Resta l’amarezza del titolare del bar, Nicola Bassi che ha dichiarato: «280 euro oggi non li ho nemmeno guadagnati».