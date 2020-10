BARI - Una manifestazione antifascista è stata organizzata dinanzi al Tribunale di Bari in occasione della prima udienza del processo sull'aggressione ad un gruppo di manifestanti antifascisti, compiuta nel settembre 2018 da parte di 28 militanti di CasaPound.

Le persone aggredite, accompagnate da attivisti dell’Anpi, di Rifondazione comunista e di diverse altre associazioni baresi, hanno presidiato l'ingresso del Tribunale, sventolando bandiere, esponendo cartelli e striscioni e cantando «Bella ciao».

«Vogliamo raccogliere il testimone antifascista dopo la condanna di Alba Dorata in Grecia. Pensiamo che anche CasaPound vada messa fuori legge. Oggi è a processo non soltanto per l'aggressione di quel 21 settembre ma anche per ricostituzione del partito fascista. CasaPound va sciolta e speriamo che la verità che emergerà da questo processo ci aiuterà nello scioglimento di CasaPound» ha dichiarato l’ex europarlamentare di Sinistra Europea Eleonora Forenza, tra le persone aggredite.

«Oggi sono qui con noi due donne, Carla Nespolo e Maria Celeste Nardini. Carla Nespolo, da presidente dell’Anpi, ha fortemente voluto la costituzione di parte civile in questo processo e pensiamo che questo sia importante non soltanto per la storia di questa città ma per la lotta al fascismo in Italia e in Europa».

PARTE CIVILE - Intanto Rifondazione comunista-Sinistra europea chiederà di costituirsi parte civile al processo che inizia oggi a Bari nei confronti di 28 militanti di CasaPound accusati di un’aggressione ad un gruppo di manifestanti antifascisti avvenuta nel settembre 2018.

«Questi signori, ad avviso della Procura di Bari e nostro - scrivono in una nota il segretario nazionale Prc, Maurizio Acerbo, con Giovanni Russo Spena e Gianluca Schiavon - hanno premeditato un attacco violento contro un novero di antifascisti impegnati nella difesa della Costituzione, tra i quali il nostro dirigente nazionale Antonio Perillo e la nostra deputata Eleonora Forenza, capodelegazione italiana del Partito della Sinistra europea nel Parlamento europeo».

«Il tentativo di riorganizzare il partito fascista e il conseguente proditorio attacco - prosegue la nota - meritano una giusta punizione, un equo risarcimento e, soprattutto, un’eco nazionale per risvegliare le coscienze sulla minaccia violenta di queste organizzazioni. Se questa gente tocca un militante per le lotte democratiche, per le battaglie femministe, per le lotte sociali e antirazziste, tocca tutte e tutti noi».