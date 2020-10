Gravina, riaprono scuole dopo chiusura per Covid

GRAVINA - Hanno riaperto oggi le scuole a Gravina in Puglia, dopo la chiusura decisa mercoledì sera dal sindaco Alesio Valente a seguito del contagio di quattro alunni.

«Sono stati sanificati gli ambienti - spiega il sindaco - e quindi tutto può riprendere in sicurezza». Solamente quattro classi restano in quarantena in attesa dell’esito dei tamponi eseguiti dall’Asl di Bari.