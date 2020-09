Bari, giovani nella movida senza mascherine: 9 multe

La polizia locale di Bari ha effettuato la scorsa notte mirate attività di controllo per il rispetto delle normative anti-Covid.

In zona Umbertino e Città vecchia sono state elevate 9 sanzioni a carico di giovani tra i 18 e i 25 anni, che senza utilizzare mascherine non rispettavano la distanza interpersonale in luoghi particolarmente affollati. Contestate anche 2 sanzioni a carico di dipendenti di pubblici esercizi.