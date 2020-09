Acquaviva, scoperta officina abusiva: sequestrata anche area usata come discarica

Un'autofficina abusiva è stata scoperta, ad Acquaviva delle Fonti (BA), dalla Polizia Stradale di Gioia del Colle. In particolare, i poliziotti del Distaccamento Polizia Stradale, hanno eseguito un controllo in un capannone agricolo ad Acquaviva delle Fonti, nel quale era allocata un'officina abusiva che effettuava lavori di meccanica e di carrozzeria. L’attività è risultata essere priva di alcun titolo autorizzativo e nessuno dei meccanici presenti è risultato essere in possesso della qualifica di responsabile tecnico.

Gli agenti hanno approfondito il controllo ed hanno eseguito accertamenti sullo smaltimento dei rifiuti: in un’area attigua al capannone, hanno rinvenuto un deposito abusivo contenente rifiuti speciali altamente inquinanti (ricambi ferrosi, pezzi di meccanica, numerosi contenitori di oli esausti, batterie e filtri dell’olio). A seguito di ciò, l’intero terreno all'interno del quale era ubicata la discarica è stato sequestrato.

Per i responsabili una multa di oltre 5mila euro, con sequestro finalizzato alla confisca di tutta l’attrezzatura presente.