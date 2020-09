Bari, a maggio e giugno aumentano i decessi: record in media agli ultimi 5 anni

BARI - A Bari, a maggio e a giugno dopo la fine del lockdown, si sono registrati più decessi rispetto alla media ponderata degli ultimi cinque anni, le cause sono da accertare e probabilmente non sono riferibili esclusivamente al Covid.

È quanto emerge dal rapporto «Andamento della mortalità giornaliera (SiSMG) nelle città italiane in relazione all’epidemia di Covid-19», relativo al periodo 6 maggio - 31 luglio, pubblicato dal ministero della Salute. Dal 5 al 31 maggio, in città ci sono stati 193 decessi complessivi, il 12% in più rispetto a quelli «attesi», cioè quelli calcolati rispetto alla media dei precedenti cinque anni. Anche dal primo al 30 giugno, le morti sono state superiori del 10% rispetto al dato atteso. A luglio la situazione è tornata quasi alla normalità, con un -7% di mortalità anche se a fine mese c'è stato un nuovo picco dovuto, forse, alle ondate di calore, si legge nel rapporto del ministero.