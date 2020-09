Bari, torna a dicembre il Gender Film Festival

BARI - La sesta edizione del Bari International Gender Film Festival si terrà dal 5 al 12 dicembre e sarà anticipata, da domani a domenica 6 settembre, da «Taglio Corto», una rassegna di cortometraggi on line nata dal primo coordinamento dei festival italiani di cinema Lgbtq. Si tratta di nove corti provenienti da tutto il mondo, che raccontano storie, vicende e personaggi dell’universo che ruota attorno agli orientamenti sessuali e alle identità di genere. Per cinque giorni saranno disponibili alla visione gratuita, sulla piattaforma Vimeo. Sono stati selezionati dal Big Film Festival di Bari, insieme al Festival Mix di Milano, Florence Queer Festival (Firenze), Gender Bender (Bologna), Immaginaria International Film Festival of Lesbians & Other Rebellious Women (Roma), Orlando Identità Relazioni Possibilità (Bergamo), Sardinia Queer Film Festival (Cagliari), Sicilia Queer filmfest (Palermo), Some Prefer Cake Bologna Lesbian Film Festival (Bologna). Il Big Film Festival di Bari è promosso e organizzato dalla Cooperativa Alice e realizzato con il sostegno di Regione Puglia, Comune di Bari, Apulia Film Commission e Teatro Pubblico Pugliese.